Коронавирус обнаружен у вице-президента Ирана, – СМИ

Государственные СМИ сообщили, что иранский священник Хади Хосрошахи скончался от коронавируса в Куме

В Иране заразилась коронавирусом вице-президент страны по вопросам женщин и семейных дел Масумех Эбтекар. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на местные СМИ.

"У вице-президента Ирана по вопросам женщин и семейных дел Масумех Эбтекар – положительный тест на коронавирус", – говорится в сообщении.

Она стала первым членом правительства президента Хассана Рухани, которая заразилась вирусом.

Ранее председатель комитета по национальной безопасности и иностранным делам парламента Ирана Моджтаба Золнур объявил по видео, что он также заражен этой болезнью.

Издание пишет, что два других иранских чиновника – член парламента Махмуд Садеги и заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи – ранее подтвердили, что у них коронавирус.

Государственные СМИ также сообщили в четверг, что иранский священник Хади Хосрошахи скончался от коронавируса в Куме.

Как ранее сообщал Фокус:

СМИ сообщили, что в феврале в иранском городе Кум от нового коронавируса погибли 50 человек.

Из-за вспышки коронавируса в стране министерство здравоохранения Ирана призвало граждан не выходить из домов.