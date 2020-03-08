Самоубийство по-египетски. Мужчина спрыгнул с пирамиды Хефрена

По предварительным данным, у мужчины были проблемы в семье

В Египте мужчина после вечеринки спрыгнул с пирамиды Хефрена и разбился насмерть. Об этом сообщает El-balad.

По предварительным данным, вчера вечером египтянин пришел на вечеринку в комплексе пирамид в Гизе.

На пирамиде Хефрена мужчину заметили охранники и пытали убедить его спуститься. Однако он их не послушал и спрыгнул.

Высота пирамиды составляет 130 метров, а самоубийца спрыгнул с высоты 100 метров.

Следователи считают, что мужчины случился психологический срыв, вызванный проблемами в семье.

Как ранее сообщал Фокус:

6 марта в Египте открыли для посещения туристами древнейшую из пирамид— ступенчатую пирамиду Джосера. Она находилась на реставрации более 14 лет.