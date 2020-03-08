Самоубийство по-египетски. Мужчина спрыгнул с пирамиды Хефрена
2020-03-08 14:49:23
По предварительным данным, у мужчины были проблемы в семье
В Египте мужчина после вечеринки спрыгнул с пирамиды Хефрена и разбился насмерть. Об этом сообщает El-balad.
По предварительным данным, вчера вечером египтянин пришел на вечеринку в комплексе пирамид в Гизе.
На пирамиде Хефрена мужчину заметили охранники и пытали убедить его спуститься. Однако он их не послушал и спрыгнул.
Высота пирамиды составляет 130 метров, а самоубийца спрыгнул с высоты 100 метров.
Следователи считают, что мужчины случился психологический срыв, вызванный проблемами в семье.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 марта в Египте открыли для посещения туристами древнейшую из пирамид— ступенчатую пирамиду Джосера. Она находилась на реставрации более 14 лет.
- Во время обыденных буровых работ в Египте сделали очередную интересную находку. В городе Тама на западном берегу Нила обнаружили храм царя Птолемея IV Филопатора ("Любящего отца"). Работы были остановлены и сейчас проводятся раскопки. Ученые уже откопали стены и несколько барельефов. Раскопки усложняются тем, что частично он расположен под жилыми домами.
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