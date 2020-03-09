Трамп о падении цены на нефть: Хорошо для потребителей

Американский лидер одобрил крутое пике мировых цен

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сильнейшее за 20 лет обрушение цены на нефть. У себя в Twitter американский лидер одобрил крутое пике мировых цен.

"Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", – написал Трамп.

В падении нефтяного рынка Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию, которые не смогли договориться о продлении лимита на добычу нефти. Саудовская Аравия предлагала их снизить, а РФ - проодлить на три месяца действующие сейчас лимиты. В итоге страны не смогли прийти к консенсусу и соглашение не было подписано. РФ в овет заявила, что с 1 апреля (конец действия сделки) может увеличить добычу нефти.

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоках нефти. Это и фейковые новости – причина падения рынка!", – написал Трамп в Twitter.

Напомним, в понедельник, 9 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent понизилась до 31,27 долларов за баррель, упав за ночь почти на 14 долларов за баррель.

В последний раз до таких значений нефть опускалась в 2016, до этого в 2004 году. Также отмечается, что нынешнее обрушение нефти является самым драматичным с 1991, когда шла война в Персидском заливе.

По словам аналитиков Financial Times, цена на нефть может упасть до 20 долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

6 марта цена на нефть упала до минимума с июля 2017 года. Нефть марки Brent стала дешевле $48 за баррель, а WTI – дешевле $44.

В понедельник, 9 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent понизилась до 31,27 долларов за баррель, упав за ночь почти на 14 долларов за баррель.