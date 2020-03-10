Министр культуры Франции заразился коронавирусом

Он находится в двухнедельном отпуске

У министра культуры Франции Франка Ристера диагностировали коронавирус. Об этом сообщает BFMTV.

"Министр был протестирован позитивно после появления у него симптомов заболевания", – заявили в правительстве.

Сообщается, что на прошлой неделе Ристер находился на Национальных сборах, где у пятерых депутатов и двоих сотрудников учреждения подтвердилось заболевание.

По словам источника из окружения министра, он в порядке и находится в двухнедельном отпуске. Коронавирус министр переносит как "маленький грипп".

"Когда у него сегодня утром проявились симптомы, он пошел обследоваться и не вернулся в министерство", – сообщил еще один источник.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран связался с Франком Ристером и сообщил, что он "ограничен своим домом", а симптомы болезни выражены незначительно.

В правительстве также добавили, что пока министр будет работать удаленно.

"Министр культуры, которому премьер-министр желает скорейшего выздоровления, продолжит работать удаленно", – заявили в правительстве.

Как ранее сообщал Фокус:

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализы на коронавирус.

В связи с распространением коронавируса премьер-министр Италии Джузеппе Конте обратился к нации и объявил о расширении карантинных мер на территорию всей страны.