Король Нидерландов извинился перед Индонезией за события 70-летней давности

До 1949 года Индонезия была колонией Нидерландов

Извинения за "чрезмерную жестокость", проявленную Нидерландами по отношению к индонезийскому народу в период его борьбы за независимость, принес король Виллем-Александр. Королевская чета находится в Джакарте с государственным визитом.

После встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо король заявил: "Следуя заявлениям моего правительства, я хотел бы выразить сожаление и принести извинения за чрезмерное насилие, примененное нидерландской стороной в те годы. Говоря это, я осознаю, что боль и горе пострадавших продолжают ощущаться и сегодня". Его выступление транслировал "Евроньюс".

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В 2013 году правительство Нидерландов принесло извинения за массовые убийства во время войны за независимость и пообещало выплатить компенсации вдовам убитых.

После окончания японской оккупации в 1945 году Индонезия объявила о независимости, с чем не согласилась ее колониальная метрополия – Нидерланды. Последовала война, которая завершилась в 1949 году признанием суверенитета Джакарты.

На сегодняшний день Индонезия считает датой своей независимости 17 августа 1945 года, но Нидерланды и ООН признают этой датой 27 декабря 1949 года. К этому расхождению в Индонезии относятся довольно болезненно.

Как ранее сообщал Фокус:

Правительство Нидерландов решило обновить имидж страны в мире и для этого отказывается от использования названия "Голландия".

9 марта, в Нидерландах во время суда по делу о крушении MH17, родственники погибших заявили, что будут требовать компенсаций у боевиков.