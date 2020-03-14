В Лондоне обнаружили коронавирус у новорожденного ребенка
2020-03-14 17:44:00
Неизвестно, когда заразился ребенок, в утробе матери или при рождении
В Лондоне у новорожденного ребенка обнаружили коронавирус, сообщает The Guardian.
Как пишет издание, за несколько дней до родов мать ребенка была доставлена в больницу с подозрением на пневмонию.
Результаты теста подтвердили у матери наличие коронавируса. Через несколько минут после рождения ребенку также сделали анализ на Covid-19. Он оказался положительным.
Издание отмечает, что пока остается неизвестно, заразился ли ребенок в утробе матери или при рождении. Новорожденный пока остается в изоляторе университетской больницы Северного Миддлсекса, а мать перевели в специализированный инфекционный центр.
Персоналу, тесно контактировавшему с матерью и младенцем, рекомендовали самостоятельно изолироваться.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Китае новорожденный заразился коронавирусом, спустя всего 30 часов после своего рождения.
- Журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA) отмечает, что средний возраст пациентов во время текущей вспышки составляет от 49 до 56 лет, подтвержденные случаи у детей – редкость.