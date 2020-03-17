В Москве скончался писатель Эдуард Лимонов

Писателю было 77 лет

Эдуарда Лимонова экстренно госпитализировали два дня назад — 15 марта. На сегодня было назначено две операции, однако писатель скончался. Ему было 77 лет. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

Лимонов болел раком, перенес операцию. Был экстренно госпитализирован из квартиры в центре Москвы в частную клинику. Врачи двое суток пытались нормализовать его состояние, на сегодня было назначено две операции. Но организм Лимонова не перенес нагрузки. Сегодня он скончался.

Литератор и политический деятель родился в 22 февраля 1943 года в городе Дзержинск Нижегородской области. Настоящая его фамилия – Савенко. Лимонов – творческий псевдоним, который ему придумал художник-карикатурист Вагрич Бахчанян.

Его отец был военным, по службе его перевели в Харьков, где Эдуард Лимонов и провел свои детские и юношеские годы. В 24 года он перебрался в Москву, где зарабатывал на жизнь пошивом джинсов. Его клиентами были скульптор Эрнст Неизвестный и бард Булат Окуджава.

Эдуард Лимонов со второй женой Еленой Щаповой

Лимонов стал вхож в местную творческую тусовку. С 1968 года Лимонов без разрешения официальных властей выпустил пять своих самиздатовских поэтических сборников, занялся также журналистикой и написанием авангардистских рассказов. Известно, что Юрий Андропов, в то время председатель КГБ, назвал его "убежденным антисоветчиком".

В 1974 году писатель эмигрировал из СССР и был лишен гражданства. По словам писателя, он был вынужден уехать, так как отказался тайно сотрудничать с органами госбезопасности и стать осведомителем.

В 31 год писатель оказался в Нью-Йорке. Там он устроился в редакцию газеты "Новое русское слово", основанной еще до Октябрьской революции. В 1976 году вышел его дебютный роман "Это я – Эдичка", имевший большой резонанс. В 1980-х писатель перебрался во Францию. В 1987 году писателю удалось получить статус гражданина Франции. В 1991 году Эдуард вернулся уже в Россию, сотрудничал со многими изданиями основал таблоид "Лимонка".

В 1993 основал Национал-большевистскую партию. Принимал участие в боевых действиях в Югославии на стороне сербов, в грузино-абхазском конфликте на стороне Абхазии, в молдавско-приднестровском конфликте на стороне Приднестровской Молдавской Республики.

Эдуард Лимонов и бывший президент Сербской Боснийской Республики Радован Караджич. Караджич был осужден на пожизненное заключение Гаагским судом за военные преступления

В апреле 2001 года по обвинению в хранении оружия и созданию незаконных вооружённых формирований (обвинение снято) был заключён в следственный изолятор ФСБ Лефортово, 15 апреля 2003 года приговорён к 4 годам лишения свободы.

Освобождён условно-досрочно 30 июня 2003 года.

Был объявлен персоной нон-грата в Украине за поддержку аннексии Крыма.

Эдуард Лимонов и его последняя жена Екатерина Волкова/Все фото из открытых источников

Был женат (официально и нет) шесть раз. Три его партнерши покончили с собой. Последняя жена Лимонова, Екатерина Волкова, которая была младше его на 30 лет, родила ему двоих детей.

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