В России разбился учебно-боевой самолет, погиб пилот
2020-03-25 17:35:00
На земле жертв и разрушений нет
В Краснодарском крае РФ потерпел авиакатастрофу учебно-тренировочный самолет L-39, пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС.
На борту самолета был курсант четвертого курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.
"В районе станицы Дмитриевской упал легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39, принадлежащий Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. В результате погиб пилот", – сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что "полет выполнялся без боекомплекта", на земле жертв и разрушений нет.
На данный момент устанавливаются причины случившегося.
"Рассматриваются несколько версий, в их числе возможный отказ техники и ошибка пилотирования", – сообщили в правоохранительных органах России.
Как ранее сообщал Фокус:
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- Незадолго до этого в Ставропольском крае в России разбился учебный штурмовик Су-25УБ.
- В январе 2019 года два истребителя-бомбардировщика Су-34 вооруженных сил РФ столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.