Женщина провела на космической станции 665 дней и отметила, что ей никогда не было скучно

Бывшая американская астронавт Пегги Уитсон, которая провела на МКС 665 дней, дала советы о том, как пережить самоизоляцию. Об этом сообщает CBS News.

По ее словам, пребывая в изоляции, люди должны осознать, что делают это не только ради себя, но и для всех окружающи, выполняя общую миссию и внося свой личный вкдад.

"В сознании надо создать большую картину, что мы спасаем жизни, как можем, минимизируем наши контакты с другими. Мы должны себе сказать, что это большая цель, и она касается не только меня", – сказала Уитсон.

Если не забывать об этом, продолжила она, то перенести самоизоляцию будет проще.

Астронавт подчеркнула, во время нахождения на карантине, также важно ставить перед собой конкретные цели и сроки их достижения.

По ее словам, каждый должен быть готов, что придется побыть в такой ситуации какое-то время. Она вспомнила, что ее пребывание на орбитальной космической станции продлилось больше запланированного срока (вместо шести месяцев Уитсон провела на МКС девять). Но при этом, по ее словам, ей никогда не было скучно в космосе.

Также астронавт посоветовала наладить контакт с людьми, находящимися рядом на карантине.

Так, астронавты вынуждены на протяжении одной мисси находиться в тесном пространстве и контакте с одними и теми же людьми. Уитсон подчеркнула, что общая цель для них всегда была превыше всего, что и помогало долгое время проводить в изоляции.

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