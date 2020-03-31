"Это очень мило": РФ направила гуманитарную помощь США, Трамп оценил

Американского лидера приятно удивило предоставление помощи США другими странами

Соединенные Штаты получили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом от России и Китая. Такие действия РФ президент Дональд Трамп назвал "очень милыми".

Об этом сообщает CNN.

"Китай прислал нам кое-что, что было потрясающе. Россия также прислала нам большой самолет вещей, медицинского оборудования, это было очень мило ", – сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Он добавил, что предоставление помощи США другими стран его очень приятно удивило.

"Другие страны направили нам помощь, и я был очень удивлен, очень приятно удивлен", – сказал Трамп.

Напомним, на данный момент США лидируют в списке по количеству зараженных в мире.

Как ранее сообщал Фокус:

Американские власти выделили 1,2 миллионов долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления коронавируса в Украине.