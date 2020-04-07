У Трампа сменился пресс-секретарь, – СМИ

2020-04-07 21:38:00

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Уже бывший спикер Белого дома возглавит аппарат первой леди

В администрации президента США Дональда Трампа произошли новые перестановки. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм покинула свой пост, а на ее место назначили Кейли Макенани, которая была пресс-секретарем президентской кампании Трампа 2020 года.

Как передает CNN, Гришем возвращается в аппарат первой леди, где она работала ранее.

"Я продолжаю работать в администрации вместе с президентом и первой леди. Я буду оставаться в западном крыле Белого дома до полной передачи должности",  – сказала Гришем.

Мелания Трамп также прокомментировала новое назначение своей старой знакомой.

"Я очень рада возвращению Стефани. Она настоящий лидер в администрации с самого первого дня своего пребывания, и я точно знаю, что она будет прекрасным руководителем своего штаба",  – сказала первая леди США.

Новая пресс-секретарь Белого дома, 31-летняя Макенани закончила Гарвардскую юридическую школу. Ранее она продвигала политику Трампа по телевидению.

В 2017 году ее назначили национальным спикером Республиканского национального комитета, а в феврале 2019 года она стала пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

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