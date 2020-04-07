У Трампа сменился пресс-секретарь, – СМИ
2020-04-07 21:38:00
Уже бывший спикер Белого дома возглавит аппарат первой леди
В администрации президента США Дональда Трампа произошли новые перестановки. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм покинула свой пост, а на ее место назначили Кейли Макенани, которая была пресс-секретарем президентской кампании Трампа 2020 года.
Как передает CNN, Гришем возвращается в аппарат первой леди, где она работала ранее.
"Я продолжаю работать в администрации вместе с президентом и первой леди. Я буду оставаться в западном крыле Белого дома до полной передачи должности", – сказала Гришем.
Мелания Трамп также прокомментировала новое назначение своей старой знакомой.
"Я очень рада возвращению Стефани. Она настоящий лидер в администрации с самого первого дня своего пребывания, и я точно знаю, что она будет прекрасным руководителем своего штаба", – сказала первая леди США.
Новая пресс-секретарь Белого дома, 31-летняя Макенани закончила Гарвардскую юридическую школу. Ранее она продвигала политику Трампа по телевидению.
В 2017 году ее назначили национальным спикером Республиканского национального комитета, а в феврале 2019 года она стала пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа 2020 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Белом доме отстранили от должности сотрудника службы национальной безопасности, одного из ключевых свидетелей в деле по импичменту Трампа подполковника Александра Виндмана.