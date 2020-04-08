В центральной Италии обрушился автомобильный мост через реку

Пострадали два человека

В Италии полностью разрушился автомобильный мост. Травмы получили два водителя грузовиков, которые оказались в момент обрушения на мосту. Оба пострадавших сейчас в больнице. Об этом пишет Liguria.Bizjournal.

Инцидент произошел на границе регионов Лигурия и Тоскана в центральной Италии. Обвалился мост через реку Магра, соединяющий провинции Специя и Масса-Каррара.

Что стало причиной обрушения - неизвестно. Но на видео и фото, которые появились в Сети, видно, что несколько пролетов моста лежат в воде и на берегу. Местные жители рассказали, что услышали громкий звук, а потом грохот. Длина моста была около 250 метров.

Сейчас на месте работают спасатели и водолазы, которые проверяют, не упали ли с моста в реку машины и пешеходы.

Как ранее писал Фокус:

14 августа на севере Италии в городе Генуя обрушился мост Моранди. В реку Полчевера упали легковые автомобили и грузовики. Погибли 43 человека.