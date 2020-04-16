Китай мог тайно провести подземные ядерные испытания малой мощности, – США

Госдепартамент США опубликовал отчет с косвенными доказательствами

В Госдепартаменте США заявили, что Китай, возможно, тайно провел подземные ядерные испытания малой мощности. Об этом сообщает The Guardian.

Такое заявление может ухудшить и без того напряженные отношения между США и Китаем. Так, опубликованный США отчет не предоставляет прямых доказательств, но указывает на косвенные доказательства раскопок и другой активной деятельности на китайском полигоне Лобнор.

"Возможная подготовка Китая к эксплуатации своего испытательного полигона Лобнор могла вестись в течение года. Также использование взрывозащищенных камер, масштабные раскопки в Лобнор и отсутствие прозрачности в его деятельности по ядерным испытаниям вызывают обеспокоенность", – говорится в докладе Госдепа США.

Обе стране подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заключенный в 1996 году, но ни Китай, ни США его так и не ратифицировали. В итоге, соглашение не вступило в силу. Однако Китай взял на себя обязательства соблюдать условия договора и США также соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Если бы договор вступил в силу, он включал бы механизм инспектирования подобных подозрительных участков.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге в Пекине заявил, что Китай привержен мораторию на ядерные испытания, и заявил, что США выдвигают ложные обвинения.

"Китай всегда занимал ответственную позицию, добросовестно выполняя свои международные обязательства и обещания. Критика со стороны США совершенно беспочвенная, безосновательна и не заслуживает опровержения", – заявил Лицзянь.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году военная разведка США также сообщала, что Россия провела ядерные испытания малой мощности. Но данная информация так и не подтвердилась.

А в КНДР прошел успешный запуск баллистической ракеты с подлодки. Тестирование ракеты прошло успешно и не навредило соседним странам, сообщили северокорейские власти.