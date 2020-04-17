Саудовская Аравия пообещала выделить $500 млн на борьбу с коронавирусом

Саудиты считают, что всего борьба с коронавирусом потребует $8 млрд

Саудовская Аравия намерена предоставить нескольким международным организациям $500 млн для борьбы с пандемией коронавируса, говорится в сообщении "Большой двадцатки" (G20). Средства пойдут на разработку новых средств диагностики коронавируса и вакцин, а также на защитное оборудование для медиков.

Сообщается, что $150 млн получит Коалиция за инновации в подготовке к эпидемиям, $150 млн – Альянс по вакцинам и иммунизации. Еще $200 млн предоставят другим международным и региональным медицинским организациям и программам здравоохранения.

В Саудовской Аравии считают, что всего для борьбы с коронавирусом требуются $8 млрд. "Королевство призывает все страны, неправительственные и благотворительные организации и частный сектор принять участие в усилиях по устранению дефицита финансирования для борьбы с COVID-19", – говорится в пресс-релизе.

Как ранее сообщал Фокус:

За последние сутки в мире заразились коронавирусом 95 тыс. человек. Больше всего новых заражений диагностировали в США – 29,5 тысяч. Во Франции вчера зафиксировали рекордные 17 тыс. заражений. В Турции –4,8 тыс. новых инфицированных. В Великобритании подтвердили –4,6 тыс. новых случаев, в Испании – 4,3, в Италии – 3,7 тыс., в России – 3,4 тыс., в Германии – 3 тыс., в Бразилии – 2 тыс.,в Иране – 1,6 тыс.