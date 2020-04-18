При этом физическое местоположение посольства не поменяется

Посольство России в Чехии формально сменило адрес, "переехав" с площади имени российского оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом пишет чешское издание Aktualne со ссылкой на письмо, полученное от россиян Министерством иностранных дел Чехии.

Отмечается, что отныне посольство РФ в Чехии не будет находиться в Праге по адресу "площадь Бориса Немцова". При этом физическое местоположение посольства не поменяется, его главное здание по-прежнему будет находиться в бывшем дворце Печека, который после переименования в феврале 2020 года пражской площади Под Каштанами расположен по адресу "Площадь Бориса Немцова, дом 1".

Однако в официальной переписке посольство не будет использовать этот адрес, а будет пользоваться адресом своего консульского отдела, который находится в том же комплексе, но на другой улице – Коруновачни.

Российское посольство никак не объяснило перенос своего юридического адреса. В МИД Чехии заявили, что речь идет о формальности, которую в ведомстве приняли во внимание.

При этом мэр Праги Зденек Гржиб заявил журналистам, что подобные усилия кажутся ему странными, учитывая, что в свое время политик Борис Немцов был вице-премьером РФ, а Владимир Путин назвал убийство Немцова подлым и циничным.

В феврале 2020 года в Праге площадь, на которой находится посольство России, была переименована в честь Бориса Немцова, которого убили в Москве 27 февраля 2015 года. Ранее площадь называлась "Под каштанами". Инициатива о переименовании площади принадлежит мэру Праги Зденеку Гржибу.

Как ранее сообщал Фокус:

Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

13 июля 2018 года Московский окружной военный суд признал пятерых обвиняемых виновными в убийстве политика и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В феврале 2018 году состоялась церемония переименования части улицы перед посольством РФ в США в память о политике Борисе Немцове в американской столице. На пересечении двух улиц - Висконсин-авеню и Эдмундс-стрит - в третью годовщину его убийства на столбе появилась табличка Boris Nemtsov plaza (площадь Бориса Немцова).

В Конгресс США в феврале 2019 года была внесена резолюция с призывом ввести санкции против причастных к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова. Авторами документа являются демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол.

В марте 2019 года у посольства России в Киеве презентовали сквер имени Бориса Немцова. Сквер открыл мэр Виталий Кличко.