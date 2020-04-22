Статистика коронавируса в мире на 22 апреля: зарегистрировано 2,5 млн случаев

Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США

В мире, по состоянию на 22 апреля, коронавирус был подтвержден у 2,557,504 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире от COVID-19 умерли 177,662 человека, а выздоровели 694,881 человек.

Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 819,164 зарегистрированных больных. На втором месте Испания – 204,178, Италия – 183,957, Франция – 158,050, Германия – 148,453 и Великобритания – 129,044.

Наибольшее количество людей умерло от коронавируса в США – 45,340, Италия – 24,648, Испания – 21,282, Франция – 20,796, Великобритания – 17,337.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине, по состоянию на 21 апреля, за сутки был зафиксирован 415 новый случай. Всего в стране COVID-19 подтвердился у 6125 человек.