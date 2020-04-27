Пережил Освенцим и умер от COVID-19. Ушел из жизни бельгиец, переживший Холокост

Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в еврейской семье польского происхождения

Один из последних бельгийцев, переживших Холокост, умер от COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

Анри Кичка ушел из жизни в возрасте 94 лет в доме престарелых в Брюсселе. Он был одним из немногих людей, которым удалось выжить в нацистском лагере Освенцим, располагавшимся на юге Польши во время Второй мировой войны.

В своем последнем интервью Кичка ответил на вопрос, как ему удалось выжить в лагере: "Нельзя пережить Освенцим. Само это место – смерть".

"Маленький микроскопический коронавирус преуспел там, где потерпела крах все нацистская армия. Мой отец пережил Марш смерти, но сегодня его Марш жизни закончился", – написал сын Мишел Кичка после смерти своего отца.

Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в еврейской семье польского происхождения. Его родители бежали от антисемитизма в Восточной Европе, чтобы построить новую жизнь на Западе. Когда нацистская Германия вторглась и оккупировала Бельгию, семье было больше некуда бежать, и вскоре их депортировали в 1942 году.

Анри и его отец были отправлены в трудовые лагеря, а мать, сестры и тетя были доставлены в Освенцим. Женщины из семьи Анри были отравлены газом и кремированы сразу же по прибытию в лагерь.

В 1945 году Анри был отправлен в Освенцим по "Маршу смерти" на запад, когда советские войска начали приближаться к нацистским лагерям в Восточной и Центральной Европе.

Спустя много лет после войны Анри смог рассказать о своей истории. В Бельгии он женился, открыл магазин со своей женой и построил семью из 4 детей, 9 внуков и 14 правнуков.

Также Анри начал читать лекции в школах, чтобы рассказать свою историю людям. Спустя 60 лет он выпустил мемуары о своей жизни в лагерях.

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