Коронавирус в Швеции пошел на спад: как у них это вышло

Статистика коронавируса в Швеции показывает, что скандинавская страна уже прошла пик эпидемии. Как им это удалось без введения строгого карантина и карающих запретов, разбирался Фокус

Особая модель борьбы коронавирусом в Швеции — без строгого карантина — начала приносить первые результаты. Скандинавская страна, если верить официальной статистике заболеваемости и смертности, уже прошла пик эпидемии, а ее власти ожидают, что в ближайшее время население получит коллективный иммунитет от инфекции, достаточный для возвращения к нормальной жизни.

В Швеции, где реакция властей на пандемию коронавируса была более мягкой, наблюдается постепенное снижение заболеваемости Covid-19. По словам главного государственного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, необычный подход в борьбе с пандемией начал приносить результаты. Он отметил, что последние данные об уровнях заболеваемости и смертности говорят о том, что ситуация начинает стабилизироваться.

"Мы находимся на чем-то вроде плато", – заявил Тегнелл.

В Швеции до сих пор работают школы, спортивные залы, кафе, бары и рестораны. Правительство лишь просит граждан быть ответственными и следовать принципам социального дистанцирования.

Несмотря на положительную статистику, пока неясно, какая именно стратегия в борьбе с коронавирусом окажется удачной. Эксперты в Швеции предупреждают, что пока еще рано делать выводы. Но, учитывая ущерб, который наносит экономике строгий карантин, шведский подход выглядит достаточно привлекательно и находит много сторонников по всему миру. Опыт скандинавской страны часто вспоминают и критики карантина в Украине.

В иностранных СМИ отмечается, что Швеция обладает одной из наиболее эффективных систем здравоохранения в мире. Ни на одном этапе после начала пандемии Covid-19 в Швеции не наблюдалась нехватка медицинского оборудования или больничных мощностей, а передвижные учреждения неотложной помощи по всей стране, в основном, оставались пустыми.

Шведская стратегия в конечном итоге может обеспечить стране меньший экономический спад, чем тот, что переживает Европа, считает экономист HSBC Global Research Джеймс Померой.

Эксперт указывает на некоторые шведские особенности, которые помогают стране справиться с текущим кризисом. По словам Померойя, более половины шведских домохозяйств состоят из одного человека, что облегчает социальное дистанцирование. Кроме того, страна и до карантина была в лидерах по доле сотрудников, работающих удаленно. У большинства граждан есть доступ к быстрому Интернету, который помогает значительной части рабочей силы оставаться эффективной вне офиса.

Также шведы добровольно следуют правилам социального дистанцирования. По данным крупнейшего в стране оператора мобильной связи Telia Company, количество поездок из Стокгольма в курортный Готланд сократилось на 96% за пасхальные выходные. Онлайн-статистика приложения Citymapper показывает снижение мобильности в столице Швеции на 75%.

При этом власти Швеции опровергают распространенные слухи о том, что в стране практически отсутствует социальное дистанцирование.

"У нас нет принципиально иной точки зрения. Правительство приняло ряд мер, которые затронули все общество. Это миф, что жизнь в Швеции идет привычным образом", – заявила министр иностранных дел Швеции Энн Линде.

Швеция без карантина — пример для подражания

"Несмотря на заявления, будто в Швеции без карантина продолжается экспоненциально увеличиваться количество зараженных, статистика показывает, что страна уже прошла пик", – пишет украинский экономический блогер Владимир Рапопорт в Facebook.

Он отмечает, что показатели по дням не слишком достоверны из-за несвоевременной подачи данных, поэтому сравнивает статистику коронавируса в Швеции по неделям.

"Количество инфицированных за неделю 27.04 — 03.05 в Швеции составило 3677 человек, что на 14% ниже количества новых случаев заболевания неделей ранее. Т.е. количество заражений явно пошло на спад. Количество смертей "с вирусом" также — 485 за последнюю неделю против 654 в предыдущую — показатель снизился на 26%", – отмечает Рапопорт.

Он также подчеркивает, что уже к середине апреля страной был достигнут пик заболеваемости, после чего началось снижение.

"Вывод отсюда простой: экспоненциальный рост прекращается по мере развития вируса. И характер роста и спада определяется особенностями страны и экземпляра вируса, который этой стране (области) достался", – подытожил экономист.

Тем временем, в ВОЗ шведскую модель также считают прогрессивной. Ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан заявил, что есть "уроки, которые нужно извлечь" из опыта скандинавской нации, где власть в значительной степени полагается на сознательность граждан.

"Существует мнение, что Швеция не ввела карантин, позволив вирусу свободно распространяться. Такое утверждение слишком далеко от правды", – отмечает Райан.

Эксперт рассказывает, что вместо карантина в Швеции "была использована очень сильная государственная политика, направленная на социальное дистанцирование, заботу и защиту людей в учреждениях долгосрочного медицинского ухода".

"В Швеции власти полагаются на отношения со своими гражданами, а также способность и готовность людей к саморегулированию. Государственная политика осуществлялась через партнерство с населением", – подчеркивает эксперт, называя Швецию "образцом общества", в котором нет чрезмерных ограничений и запретов.

Когда Швеция получит коллективный иммунитет от коронавируса

Правда, аналитики пока не уверены, что надежды Швеции на коллективный иммунитет оправдаются, поскольку пока нет информации о его стойкости. Тем более, что коронавирус продолжает мутировать.

Шведские органы здравоохранения утверждают, что в стране на каждый подтвержденный случай COVID-19 имеется около 75 неподтвержденных случаев. Предполагается, что поскольку каждый четвертый житель округа Стокгольм "заразился или заразится COVID-19 к маю", таким образом общество получит коллективный иммунитет от коронавируса.

Но даже таких показателей все еще недостаточно.

"Потребуется заразить от 60% до 70% населения, чтобы замедлить передачу коронавируса", – говорит директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесота Майкл Остерхолм.

Посол Швеции в США Карин Ульрика Олофсдоттер в свою очередь заявляет, что Стокгольм может достичь коллективного иммунитета в мае.

Такая политика, впрочем, имеет свои недостатки: по состоянию на сегодня колиство смертей от коронавируса в Швеции достигло 2769, что ставит страну на 10 место в мире по количеству смертей на 1 млн населения.

По материалам Bloomberg, New York Post, Business Insider.