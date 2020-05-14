Лукашенко в шестой раз подряд идет на выборы президента Беларуси

Сейчас в ЦИК регистрируют инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты. Само выдвижение ройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация – с 5 по 14 июля

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах. Об этом сообщает БелТА.

Прием документов заканчивается завтра, 15 мая. Всего в Центризбирком принесли документы 14 кандидатов, хотя о намерении участвовать в них заявили 17 человек.

Сейчас в ЦИК регистрируют инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты. В группу Лукашенко вошли почти 11 тыс. человек, которые с 21 мая по 19 июня смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата.

Само выдвижение ройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация – с 5 по 14 июля.

Портал tut.by пишет, что помимо Лукашенко заявления подал блогер и директор ОДО "Студия Компас" (занимается производством видео) Сергей Тихановский, который сейчас отбывает 15-суточный арест.

Среди других кандидатов – действующий депутат, глава ЛДП (Либерально-демократическая партия) Олег Гайдукевич, инженер-дизайнер Виталий Зелковский и фермер из Гомельской области Юрий Ганцевич.

Очередные президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Лукашенко участвует в выборах уже 6 раз подряд.

Как ранее сообщал Фокус:

Белоруская оппозиция отказалась от выдвижения кандидатов в президенты, которые планируют провести летом несмотря на пандемию коронавируса.