Эксперимент с ультрафиолетом показал, как коронавирус распространяется в ресторанах

В эксперименте приняли участие 10 человек, среди которых был один "инфицированный"

В Японии провели эксперимент показывающий, как легко могут распространяться микробы и вирусы в ресторанах, когда заражен лишь один человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на японского государственного вещателя NHK.

В эксперименте имитируется способ подачи пищи известный, как "шведский стол". Исследование было проведено NHK совместно с экспертами в области здравоохранения.

Так, на видео видно, как в ресторан заходят 10 человек, один из которых помечается, как "инфицированный" человек. Каждый участник эксперимента отправляется в буфет и берет себе еду.

В конце видео участники освещаются ультрафиолетом, который показывает места, куда попала предполагаемая "инфекция".

Светящееся вещество, которое имитирует вирус, можно увидеть на еде, сервировочной посуде, тарелках и даже на лицах некоторых участников.

Профессор из Университета Гонконга Джон Николс говорит, что эксперимент демонстрирует то, как быстро может распространяться вирус, особенно при отсутствии гигиены рук.

"Видео продемонстрировало то, как очень эффективно вирус распространяется на поверхностях и людях. И я думаю, что это действительно подчеркивает необходимость мытья рук для предотвращения распространения болезней", – заявил Николс.

Несмотря на это, Николс подчеркнул, что ситуация "искусственная", так как в ней очень много внимания уделяется лишь прикосновениям.

"Эксперимент продемонстрировал возможность распространения при контакте, но это не доказательство, что именно так и произойдет. Поэтому необходимо четко проводить различие между тем, что может произойти, и тем, что произошло", – сказал специалист по инфекционным заболеваниям в университете Кобе Кентаро Ивата.

Оба эксперта согласились, что эксперимент является хорошим способом показать важность мытья рук. Николс добавил, что было бы хорошо показать результат, когда "инфицированный" человек помыл руки в течение 5, а затем 10 секунд.

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