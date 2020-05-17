В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Голосование намечено на 3 ноября. Тогда же пройдут очередные выборы президента США

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в США. Закон о проведении волеизъявления пуэрториканцев подписала губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес.

Референдум запланирован на 3 ноября. Тогда же состоятся всеобщие выборы президента США.

"Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство!", – пишет в Twitter Васкес.

Сейчас Пуэрто-Рико – неинкорпорированная организованная территория. Это значит, что остров находится под управлением США, но он – не их неотъемлемая часть.

В конгрессе Пуэрто-Рико представлен только одним делегатом, у которого к тому же нет права голоса. Он не участвует в выборах президента, но может проводить праймериз.

Отметим, что положительное голосование на референдуме не будет значить мгновенное вхождение Пуэрто-Рико в США – для этого еще нужно будет одобрение Конргесса.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2012 году на острове был проведен референдум. 54% голосов было отдано за изменение статуса Пуэрто-Рико.