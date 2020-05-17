В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
2020-05-17 21:27:54
Голосование намечено на 3 ноября. Тогда же пройдут очередные выборы президента США
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в США. Закон о проведении волеизъявления пуэрториканцев подписала губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес.
Референдум запланирован на 3 ноября. Тогда же состоятся всеобщие выборы президента США.
"Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство!", – пишет в Twitter Васкес.
Сейчас Пуэрто-Рико – неинкорпорированная организованная территория. Это значит, что остров находится под управлением США, но он – не их неотъемлемая часть.
В конгрессе Пуэрто-Рико представлен только одним делегатом, у которого к тому же нет права голоса. Он не участвует в выборах президента, но может проводить праймериз.
Отметим, что положительное голосование на референдуме не будет значить мгновенное вхождение Пуэрто-Рико в США – для этого еще нужно будет одобрение Конргесса.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2012 году на острове был проведен референдум. 54% голосов было отдано за изменение статуса Пуэрто-Рико.
- В июне 2018-го в Конгресс США внесли законопроект о принятии Пуэрто-Рико на правах 51-го штата в состав США.