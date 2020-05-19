Премьер-министр России Мишустин вылечился от Covid-19

Сейчас Мишустин готовится к совещанию с президентом РФ Владимиром Путиным

Премьер-министр России Михаил Мишустин, переболевший Covid-19, выписан из больницы.

Об этом сообщает ТАСС.

"Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции", – сказал представитель Мишустина Борис Беляков.

По его словам, сейчас Мишустин готовится к совещанию с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам выплат медикам, лечащим пациентов с коронавирусом.

При этом, Путин подписал указ, отменяющий возложение обязанностей премьера на первого зампреда правительства Андрея Белоусова.

Напомним, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом. Кроме того, Covid-19 заболела и его жена – Татьяна Навка.

Отметим, 30 апреля коронавирус диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. О своем заболевании Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину, который указом назначил Андрея Белоусова и.о. премьера.

Также заболели COVID-19 глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.

Кроме того, министр культуры РФ Ольга Любимова сдала положительный тест на коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус: