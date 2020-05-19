Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

По мнению чиновника, многие технологические компании часто "готовы подстроиться под авторитарные режимы, когда это отвечает их бизнес-интересам"

Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем. Его заявление опубликовано на сайте министерства юстиции США.

По мнению американского генпрокурора, многие технологические компании часто "готовы подстроиться под авторитарные режимы, когда это отвечает их бизнес-интересам".

"Например, было много сообщений, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и с российским режимом, чтобы переместить центры обработки данных и позволить правительствам этих стран организовать массовую слежку (за гражданами)... Если такие технологические компании, как Apple, готовы выполнять требования авторитарных режимов, у них, безусловно, нет никаких причин отказывать в сотрудничестве странам, где есть верховенство права, которые уважают гражданские свободы и право на неприкосновенность частной жизни", – говорится в заявлении.

Чиновник также привел пример, когда на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида) в декабре 2019 года в результате стрельбы погибло три человека, еще восемь получили ранения. Огонь открыл лейтенант Мохаммед Саид Альшамрани из Саудовской Аравии, который проходил в США трехлетнее обучение в рамках сотрудничества между странами. В ходе расследования инцидента, компания Apple, по словам Барра, отказалась помочь ФБР получить доступ к двум телефонам iPhone, которые были у Альшамрани. Сотрудникам американских спецслужб удалось их взломать только спустя четыре месяца.

"Apple приняла бизнесовое и маркетинговое решение спроектировать свои телефоны таким образом, чтобы только пользователь мог разблокировать содержимое независимо от обстоятельств. Желание Apple обеспечить конфиденциальность своих клиентов понятно, но не любой ценой", – сказал Барр.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за коронавируса корпорация Apple начнет массовое производство новых флагманских модели iPhone в 2020 году на месяц позже запланированного.