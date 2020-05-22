Жириновский предложил продать тело Ленина Китаю или Вьетнаму
2020-05-22 10:17:00
По мнению российского политика, вождь большевиков хорошо сохранился
Скандально известный российский политик Владимир Жириновский предложил продать забальзамированное тело Владимира Ленина, которое до сих находится в Мавзолее на Красной площади в Москве. Об этом он написал в Тwitter
По мнению лидера ЛДПР, Ленина вполне могли бы купить Китай или Вьетнам.
"Во Франции бизнесмен хочет продать картину Джоконда. Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад", – написал Жириновский.
Тело Ленина было забальзамировано и помещено в мавзолей после его смерти в 1924 году.
Как ранее сообщал Фокус:
- Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Ленин захоронен в соответствии с православными обычаями.
- В Москве 37-летний мужчина облил маслом мавзолей и криком "Вставай" попытался воскресить Ленина.