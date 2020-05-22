Жириновский предложил продать тело Ленина Китаю или Вьетнаму

По мнению российского политика, вождь большевиков хорошо сохранился

Скандально известный российский политик Владимир Жириновский предложил продать забальзамированное тело Владимира Ленина, которое до сих находится в Мавзолее на Красной площади в Москве. Об этом он написал в Тwitter

По мнению лидера ЛДПР, Ленина вполне могли бы купить Китай или Вьетнам.

"Во Франции бизнесмен хочет продать картину Джоконда. Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад", – написал Жириновский.

Тело Ленина было забальзамировано и помещено в мавзолей после его смерти в 1924 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Ленин захоронен в соответствии с православными обычаями.