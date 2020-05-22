Авиакомпания подтвердила гибель 41 человека при крушении самолета в Пакистане

На борту находились 99 пассажиров

Руководитель "Pakistan International Airlines" назвал количество жертв авиакатастрофы пассажирского самолета в городе Карачи.

Об этом сообщает Reuters.

По словам руководителя авиакомпании, жертвами авиакатастрофы самолета стали более 40 человек.

"Подтверждена гибель 41 человека в авиакатастрофе", – заявил он.

Он сказал, что независимое пакистанское агентство по расследованию событий безопасности расследует аварию.

На борту находились 99 пассажиров.

Как ранее сообщал Фокус: