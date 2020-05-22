Авиакомпания подтвердила гибель 41 человека при крушении самолета в Пакистане
2020-05-22 21:36:00
На борту находились 99 пассажиров
Руководитель "Pakistan International Airlines" назвал количество жертв авиакатастрофы пассажирского самолета в городе Карачи.
Об этом сообщает Reuters.
По словам руководителя авиакомпании, жертвами авиакатастрофы самолета стали более 40 человек.
"Подтверждена гибель 41 человека в авиакатастрофе", – заявил он.
Он сказал, что независимое пакистанское агентство по расследованию событий безопасности расследует аварию.
На борту находились 99 пассажиров.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Пакистане разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось более 100 человек. Связь самолетом была прервана за минуту до того, как он должен был приземлиться.
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
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