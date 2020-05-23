Авиакатастрофа в Пакистане: выжили два пассажира
2020-05-23 11:26:00
На борту лайнера находились 99 человек
В результате крушения пассажирского самолета "Pakistan International Airlines" возле Карачи погибли 97 человек.
Об этом сообщает Минздрав пакистанской провинции Синд в Twitter.
На борту лайнера находились 99 человек. 97 погибли и двое выжили.
Местное издание The Express Tribune сообщает, что спасатели обнаружили тела всех пассажиров и идентифицировали уже 19 из них.
Оба пациента госпитализированы с ожогами, есть несколько переломов, но они в стабильном состоянии.
Авиакомпания начала расследование причин аварии.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Пакистане разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось более 100 человек. Связь самолетом была прервана за минуту до того, как он должен был приземлиться.
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
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