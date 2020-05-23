Авиакатастрофа в Пакистане: выжили два пассажира

На борту лайнера находились 99 человек

В результате крушения пассажирского самолета "Pakistan International Airlines" возле Карачи погибли 97 человек.

Об этом сообщает Минздрав пакистанской провинции Синд в Twitter.

На борту лайнера находились 99 человек. 97 погибли и двое выжили.

Местное издание The Express Tribune сообщает, что спасатели обнаружили тела всех пассажиров и идентифицировали уже 19 из них.

Оба пациента госпитализированы с ожогами, есть несколько переломов, но они в стабильном состоянии.

Авиакомпания начала расследование причин аварии.

Как ранее сообщал Фокус: