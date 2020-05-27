Гонконг снова протестует против китайских законов: арестованы 300 активистов

Протесты в городе начались с новой силой

В Гонконге в ходе новых протестов полиция применила против демонстрантов перцовые баллончики и арестовала около 300 человек. Об этом сообщает ВВС.

Протестующие жители Гонконга выступили против законопроекта о государственном гимне Китая и предложенного Пекином закона о национальной безопасности.

По словам полиции, активисты были задержаны по подозрению в несанкционированном собрании. Изначально, демонстранты планировали собраться в здании Законодательного совета Гонконга (LegCo) в Центральном округе. Но его окружила полиция и заблокировала заграждениями с водой.

В это же время, депутаты Законодательного совета во втором чтении обсуждали законопроект о государственном гимне.

Демонстранты перекрыли улицы в Центральном округе и в районе Козуэй-Бей, где располагаются магазины, крупные торговые центры и модные бутики. В этой части Гонконга были арестованы 180 человек.

Позже еще 60 человек были арестованы районе Монг-Кок за блокировку движения, а еще 50 человек – в районе Ваньчай.

Другие аресты проводились по подозрению в ношении наступательного оружия, включая "коктейли Молотова".

Марши и акции протеста проходили и в других районах города.

"Мы хотим защитить нашу свободу слова. Это будет больше не Гонконг, а просто еще один китайский город", – заявил один из протестующих.

Закон о гимне Китая предусматривает штраф в размере 6449 долларов США и до 3 лет тюрьмы за неправильное использование или оскорбление гимна. Гонконг не имеет собственного гимна, поэтому иногда на мероприятиях используется гимн Китая. В последние годы его часто освистывают. Например, подобное произошло во время отборочного турнира на Чемпионат мира по футболу 2022, когда тысячи людей выразили свое недовольство гимном Китая.

Закон о национальной безопасности, предложенный Пекином, направлен против протестов, государственной измены, выхода из состава и подрывной деятельности. С помощью этого закона Китай предлагает бороться с протестами на территории Гонконга.

Критики говорят, что закон о безопасности – это прямая попытка ограничить свободы, предоставленные Гонконгу в мини-конституции, которая была согласована в 1997 году.

Группа из 200 высокопоставленных политиков со всего мира уже опубликовала совместное заявление с критикой закона, предложенного Китаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что США подготовят "мощный ответ" на предложенный законопроект до конца недели. Планы Китая также были осуждены госсекретарем США Майком Помпео, который назвал их "погребальным звоном" для свобод Гонконга.

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