Спустя год Соборную площадь парижского Нотр-Дама открыли для посетителей
2020-05-31 19:20:00
В связи с пандемией коронавируса все участники церемонии открытия площади были в защитных масках
Спустя год с момента пожара для публики открыли площадь перед собором Парижской Богоматери. Об этом сообщает France24.
На церемонии открытия присутствовала мэр Парижа Анн Идальго вместе с представителями католической церкви и реставраторами.
"Сегодня своего рода ренессанс (возрождение). Нотр-Дам это сердце Парижа", – сказала она.
В связи с пандемией коронавируса все участники церемонии открытия площади были в защитных масках.
По словам архиепископа Парижского Мишеля Опети событие произошло в день Пятидесятницы, которая в этом году отмечается католиками 31 мая. Он считает, что это является "исключительным знаком", символом освобождения.
"Мы хотим видеть как эта площадь изменилась", – сказал он.
С 15 апреля 2019 года подходы к Собору Парижской Богоматери, включая соборную площадь, были закрыты из-за высокой концентрации свинца от расплавленных огнем шпиля и кровли.
Местные власти посчитали, что в настоящий момент ситуация позволяет парижанам и приезжим выходить на площадь.
Как ранее сообщал Фокус:
- В результате возгорания в соборе рухнул шпиль и обвалилась крыша.
- Президент Франции Эммануэль Макрон запустил международный сбор средств на восстановление собора.
- Макрон пообещал, что работы по реконструкции собора Парижской Богоматери будут завершены за пять лет.
- Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект по реставрации пострадавшего при пожаре собора Нотр-Дам де Пари.