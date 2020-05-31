Спустя год Соборную площадь парижского Нотр-Дама открыли для посетителей

В связи с пандемией коронавируса все участники церемонии открытия площади были в защитных масках

Спустя год с момента пожара для публики открыли площадь перед собором Парижской Богоматери. Об этом сообщает France24.

На церемонии открытия присутствовала мэр Парижа Анн Идальго вместе с представителями католической церкви и реставраторами.

"Сегодня своего рода ренессанс (возрождение). Нотр-Дам это сердце Парижа", – сказала она.

В связи с пандемией коронавируса все участники церемонии открытия площади были в защитных масках.

По словам архиепископа Парижского Мишеля Опети событие произошло в день Пятидесятницы, которая в этом году отмечается католиками 31 мая. Он считает, что это является "исключительным знаком", символом освобождения.

"Мы хотим видеть как эта площадь изменилась", – сказал он.

С 15 апреля 2019 года подходы к Собору Парижской Богоматери, включая соборную площадь, были закрыты из-за высокой концентрации свинца от расплавленных огнем шпиля и кровли.

Местные власти посчитали, что в настоящий момент ситуация позволяет парижанам и приезжим выходить на площадь.

Как ранее сообщал Фокус:

В результате возгорания в соборе рухнул шпиль и обвалилась крыша.

Президент Франции Эммануэль Макрон запустил международный сбор средств на восстановление собора.

Макрон пообещал, что работы по реконструкции собора Парижской Богоматери будут завершены за пять лет.