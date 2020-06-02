Тунис с 27 июня откроет свои границы для туристов

Министерство туризма Туниса разработало специальный сертификат безопасности, без получения которого гостиницы не смогут принимать посетителей

Власти Туниса откроют границы страны с 27 июня. Такое решение было принято 1 июня по результатам заседания Национальной комиссии по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Элиаса Фахфаха, сообщила пресс-служба правительства республики.

Последний этап смягчения карантинного режима, предполагающий постепенное снятие всех санитарных ограничений и возобновление работы музеев, отелей, кафе и ресторанов, а также открытие мечетей для посещения, будет введен в Тунисе 4 июня.

С целью обеспечить максимальную безопасность путешественников Министерство туризма Туниса создало специальный сертификат "Ready and Safe". Его получение является обязательным для всех представителей туристического сектора Туниса, которые хотят принимать гостей из-за рубежа в сезоне 2020 года.

Для того, чтобы получить этот лейбл, необходимо в обязательном порядке продолжать следить за выполнением внутреннего санитарного протокола, соответствующего рекомендациям ВОЗ.

В частности, гостиницы не могут быть заполнены более чем на 50%, а на их территории запрещено находится посторонним. Весь персонал должен носить макси или защитные шлемы и регулярно проходить температурный скрининг. Гостиницы обязаны каждые 30 минут проводить дезинфекцию мест общего пользования и создать специальную зону дезинфекции багажа пребывающих посетителей.

Эти рекомендации должны соблюдаться и применяться на практике всеми участниками туристической сферы Туниса с тем, чтобы гарантировать гигиену и профилактическую обработку, и как следствие, чтобы сохранить контроль над COVID-19 и обеспечить здоровье и безопасность туристов.

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