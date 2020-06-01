В США возобновят на федеральном уровне смертную казнь после 20-летнего перерыва

Федеральные власти Соединенных Штатов намерены в июле на федеральном уровне возобновить смертную казнь после почти 20-летнего перерыва. Об этом сообщается на сайте Минюста страны.

Генеральный прокурор Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем определить сроки приведения в исполнение смертной казни четырех заключенных, осужденных за ряд жестоких преступлений, включая изнасилования и убийства детей.

"Американский народ, действуя через Конгресс и руководство обеих политических партий, долгое время настаивал, что обвиняемые, осужденные за самые отвратительные преступления, должны быть приговорены к смертной казни", – сказал Барр. Он подчеркнул, что эти убийцы получили полное и справедливое судебное разбирательство. У каждого из них исчерпаны апелляционные и постсудебные средства защиты.

Казни будут проведены в тюрьме Terre Haute (штат Индиана) с использованием препарата пентобарбитала, при приеме которого смерть наступает от остановки дыхания.

"Дополнительные казни будут запланированы на более поздний срок", – говорится в сообщении Минюста США.

Напомним, в США смертная казнь является законным наказанием, в соответствии с федеральным законодательством, а также применяется в 29 штатах. В соответствии с восьмой поправкой к конституции США, смертная казнь может применяться в случаях, если осужденный совершил убийство с отягчающими обстоятельствами. Смертная казнь в Америке проводится пятью способами - в зависимости от законодательства штата: это повешение, электрический стул, расстрел, газовая камера и смертельная инъекция.

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