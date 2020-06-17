Трамп на год продлил санкции против КНДР

Санкции США против Северной Кореи действуют с 2008 года

Соединенные Штаты еще на один год продлили санкции в отношении Северной Кореи, которые действуют с 2008 года. Соответствующий документ, обнародованный на сайте Белого дома, подписал президент США Дональд Трамп.

"Риски распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В связи с этим… я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее", – говорится в документе.

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Режим чрезвычайной ситуации в отношении КНДР был объявлен США 26 июня 2008 года. Согласно нему были введены санкции в отношении распространения ядерных материалов.

Напомним, посол КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Северная Корея страдает от коронавируса, и призвал США вместе с другими странами отменить санкции против страны.

Как ранее сообщал Фокус:

Год назад, в июне 2019 президент США Дональд Трамп также продлил санкции против Северной Кореи.