Трамп на год продлил санкции против КНДР
Санкции США против Северной Кореи действуют с 2008 года
Соединенные Штаты еще на один год продлили санкции в отношении Северной Кореи, которые действуют с 2008 года. Соответствующий документ, обнародованный на сайте Белого дома, подписал президент США Дональд Трамп.
"Риски распространения ядерных материалов на Корейском полуострове, действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В связи с этим… я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее", – говорится в документе.
Режим чрезвычайной ситуации в отношении КНДР был объявлен США 26 июня 2008 года. Согласно нему были введены санкции в отношении распространения ядерных материалов.
Напомним, посол КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Северная Корея страдает от коронавируса, и призвал США вместе с другими странами отменить санкции против страны.
Как ранее сообщал Фокус:
- Год назад, в июне 2019 президент США Дональд Трамп также продлил санкции против Северной Кореи.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что верит Ким Чен Ыну и выразил уверенность о достижении соглашения по денуклеаризации КНДР.