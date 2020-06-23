Трамп приостановил выдачу ряда рабочих виз до конца года

Президент США подписал указ об остановке до конца года выдачи рабочих виз для высококвалифицированных специалистов, сезонных рабочих, исследователей, участников программ культурного и профессионального обмена. Трамп также продлил ограничения на приезд в США по программе Green Card.

Документ опубликован на сайте Белого дома.

"Президент Дональд Трамп продлевает и расширяет приостановление действия некоторых виз до конца года, чтобы американские рабочие заняли первое место по мере того, как мы оправляемся от экономических последствий коронавируса", – говорится в сообщении Белого дома.

Указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1.

Визы H-1B используются для квалифицированных рабочих и широко распространены в технологической отрасли. Визы H-2B применяются к сезонным рабочим. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B.

Визы J-1 выдаются исследователям, ученым, участникам программ культурного и профессионального обмена, в то время как визы L-1 используются для руководителей, переезжающих в США с должностей за рубежом с одним и тем же работодателем.

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Причиной для этой меры стала возросшая безработица в США, превышающая 13 процентов. По мнению представителей Белого дома, такие ограничения позволят сохранить для американцев около полумиллиона рабочих мест.

"Временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американскими рабочими. В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необычную угрозу для занятости американских рабочих", – говорится в указе.

Ограничения будут действовать до конца календарного года и могут быть продлены. Данный указ не распространяется на тех, кто уже находится в США.

Кроме того, Трамп до конца года продлил ограничения на приезд США по программе Green Card.

Как ранее сообщал Фокус:

В марте Соединенные Штаты Америки временно прекратили предоставление обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США в связи с пандемией коронавируса.