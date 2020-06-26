Американские истребители перехватили российские патрульные самолеты возле Аляски

Самолеты военно-космических сил России находились в радиусе 50 миль (около 80 км) от острова Унимак, но не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Это уже пятый подобный инцидент в этом месяце.

Об этом сообщило в Twitter командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Согласно сообщению, 24 июня американские истребители F-22 при поддержке самолета-заправщика KC-135 Stratotanker перехватили два российских патрульных самолета Ил-38 в районе Аляски.

В NORAD уточнили, что российские самолеты находились в зоне ПВО Аляски около четырех часов.

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"Российские самолеты пролетели в пределах 50 миль от острова Унимак вдоль цепи Алеутских островов и находились в идентификационной зоне ПВО Аляски около четырех часов", – сообщили в NORAD.

При этом там отметили, что самолеты Ил-38 оставались в международном воздушном пространстве, не нарушив воздушные границы США и Канады.

Командующий NORAD генерал Терренс О'Шонесси уточнил, что в июне уже это пятый подобный инцидент в этом районе.

"Уже пятый раз в текущем месяце NORAD продемонстрировала готовность и способность защитить свою землю путем перехвата российских самолетов, входящих в нашу зону ПВО", – сказал генерал.

Как ранее сообщал Фокус:

В небе над Средиземным морем истребитель РФ трижды перехватывал американский военный самолет в международном воздушном пространстве.

В Финляндии военный самолет подняли по тревоге из-за российских истребителей. Воздушное пространство Финляндии нарушено не было.