Американские истребители перехватили российские патрульные самолеты возле Аляски

Американские истребители перехватили российские патрульные самолеты возл...

Истребитель F-22/Фото: ferra.ru

Самолеты военно-космических сил России находились в радиусе 50 миль (около 80 км) от острова Унимак, но не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Это уже пятый подобный инцидент в этом месяце.

Об этом сообщило в Twitter командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Согласно сообщению, 24 июня американские истребители F-22 при поддержке самолета-заправщика KC-135 Stratotanker перехватили два российских патрульных самолета Ил-38 в районе Аляски.

В NORAD уточнили, что российские самолеты находились в зоне ПВО Аляски около четырех часов.

"Российские самолеты пролетели в пределах 50 миль от острова Унимак вдоль цепи Алеутских островов и находились в идентификационной зоне ПВО Аляски около четырех часов",  – сообщили в NORAD.

При этом там отметили, что самолеты Ил-38 оставались в международном воздушном пространстве, не нарушив воздушные границы США и Канады.

Командующий NORAD генерал Терренс О'Шонесси уточнил, что в июне уже это пятый подобный инцидент в этом районе. 

"Уже пятый раз в текущем месяце NORAD продемонстрировала готовность и способность защитить свою землю путем перехвата российских самолетов, входящих в нашу зону ПВО",  – сказал генерал.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27.