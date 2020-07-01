Конец "автономной зоны". Полиция Сиэтла очистила центр города от протестующих

Во время "зачистки" были задержаны 23 человека, но обошлось без пострадавших. Теперь в зоне работают городские службы, они убирают баррикады, палатки и мусор, который оставили после себя обитатели "автономной зоны". Напомним, "Автономная зона Капитолийского холма" (англ. Capitol Hill Autonomous Zone, сокращенно – CHAZ) существовала почти месяц

Правоохранительные органы американского города Сиэтл в среду, 1 июля, зачистили так называемую "Автономную зону Капитолийского холма" (англ. Capitol Hill Autonomous Zone, сокращенно – CHAZ), как и пообещала мэр города Дженни Дюркан. Об этом пишет Star Tribune.

"Автономная зона Капитолийского холма" (англ. Capitol Hill Autonomous Zone, сокращенно – CHAZ), позже переименованная в CHOP – Оккупационный протест Капитолийского холма (англ. Capitol Hill Occupied Protest) – это нескольких жилых кварталов центральной части города, которые заняли участники акций протестов, охвативших США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Сначала все начиналось, как мирное сосуществование без полиции и надзора властей под контролем участников акции протеста. Однако с момента образования CHAZ уровень преступности вырос там в 500 раз. В полицию постоянно поступали звонки, сообщающие об изнасилованиях, грабежах и вооруженных нападениях, но пробиться в "автономную зону" правоохранители не могли – все выезды и въезды контролировались местным аналогом народной милиции.

За время существования "автономной зоны" были убиты по меньшей мере два человека, еще несколько – ранены. Полиция еще ведет расследование этих дел. Отец убитого 20 июня 19-летнего афроамериканца Горацио Лоренцо Андерсона, призвал ввести в "зону" нацгвардию. "Для меня это больше не похоже на протест, - сказал Андерсон-старший. - Похоже, что они просто захватили это место и сказали, что могут делать все, что хотят". Мужчина отметил, что если город сам не может справиться, то они должны ввести национальную гвардию. "Они должны их остановить, сказать: пора расходиться по домам! Время двигаться дальше".

Президент Дональд Трамп называл людей, захвативших Капитолийский холм террористами и требовал от мэра Дюркан решительных действий, впрочем, она пыталась договориться с участниками акции протеста мирно, сравнивала их с хиппи, а "автономную зону" с "летом любви" - летом 1967 года, когда в квартале Сан-Франциско под названием Хейт-Эшбери собралось около ста тысяч хиппи, чтобы праздновать любовь и свободу, создавая тем самым уникальный феномен культурного, социального и политического бунта.

Но мэр изменила свое мнение, когда протестующие нашли ее дом (эта информация не афишировалась из соображений безопасности: Дюркан работала прокурором Сиэтла при президенте Бараке Обаме и нажила множество врагов) и изрисовали его оскорбительными граффити. Возглавляла поход к дому мэра представительница крайне левых городского совета Сиэтла Кшама Савант.

Кшама Савант выступает у дома мэра Дженни Дюркан

"CHOP стал центром беззакония и жестокости. Четыре перестрелки, две со смертельным исходом, грабежи, изнасилования и бесчисленные преступления против собственности – это уже слишком", - отметила мэр. А Савант мэр теперь требует убрать из городского совета. Дюркан отмечает, что ее даже не было дома, когда туда явились протестующие и Савант об этом знала. Но теперь, из-за раскрытия ее адреса, семья мэра и ее дети в опасности, что неприемлемо.

Правоохранители в "автономной зоне" после зачистки

Так что зачистка "автономной зоны" началась сегодня, 1 июля, в пять утра. Полицейские прибыли на велосипедах, были вооружены деревянными и резиновыми дубинками. CHOP они зачистили за полчаса. Протестующих оттеснили и вернули под свой контроль полицейский участок, откуда в начале июня отступали в спешке.

Протестующие особо не сопротивлялись, даже при наличии огромного количества оружия, о чем свидетельствовали посетители "зоны", они его не применяли. Поэтому обошлось без кровопролития.

Нож и металлическая труба, изъятые у одного из арестованных в "автономной зоне"

Были задержаны 23 человека, в полиции считают, что они могут быть причастны к перестрелкам и прочим преступлениям, которые происходили в "автономной зоне".

После полиции пришли работники коммунальных служб. Они снесли экскаваторами бетонные заграждения и сейчас убирают весь мусор, навесы и палатки, которые соорудили протестующие за время существования CHOP.

Коммунальные службы убирают мусор, оставленный протестующими в "автономной зоне"

А местные жители смывают граффити со стен зданий. Уже был подан групповой иск против города. Владельцы недвижимости и бизнесмены утверждают, что чиновники были слишком терпимы и допустили беззаконие, когда вооруженные группировки посягали на их имущество. Они уже заявили, что не мешают протестующим выступать на акциях Black Lives Matter, но против того, чтобы их никак не защищали от радикально настроенных банд.

Владелец магазина смывает граффити со стен здания/Все фото из открытых источников и соцсетей

Второй иск был подан адвокатом Джейкобом Бозманом в понедельник. Он сказал: "Сдавать власть несобранной, несанкционированной и вооруженной группе людей, которая решает, кто может приходить, уходить, что можно захватывать и грабить, и все это под страхом физического насилия – неконституционно".

Как ранее писал Фокус:

Вечером 8 июня, когда полиция по распоряжению мэрии покинула Восточный полицейский участок на Капитолийском холме, протестующие взяли под свой контроль шесть кварталов вокруг покинутого здания (которое полиция перед уходом заколотила досками). Они провозгласили создание "Автономной зоны Капитолийского холма" (англ. Capitol Hill Autonomous Zone, сокращенно – CHAZ).