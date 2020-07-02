756 задержаний: полиция Великобритании провела крупнейшую спецоперацию в истории страны

Об этом сообщает Reuters.

Осуществить операцию удалось благодаря взлому закрытой сети EncroChat, которой пользовались преступники. Попасть в эту сеть полицейские пытались на протяжении нескольких лет.

Два месяца назад французские и голландские следователи проникли в сеть, которая имела 60 тысяч пользователей по всему миру и около 10 тысяч в Соединенном Королевстве и передавала данные через Европол, что позволяло властям отслеживать сообщения и перемещения преступников.

Кроме задержаний, правоохранители изъяли в общем 67 млн долларов, свыше двух тонн наркотиков и 77 единиц огнестрельного оружия.

Как ранее сообщал Фокус: