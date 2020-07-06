В Цюрихе амурская тигрица загрызла 55-летнюю сотрудницу зоопарка

Амурская тигрица Ирина напала и убила сотрудницу зоопарка в Швейцарии на глазах посетителей и работников зоопарка, передает ВВС-Украина.

Персонал пытался помочь и в конце концов удалось вытянуть тигрицу из клетки, но 55-летняя женщина погибла на месте. Трагедия произошла на глазах посетителей и работников зоопарка.

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"К сожалению, помощь поступила слишком поздно", – сообщила пресс-секретарь полиции Цюриха Джудит Ходл.

Сейчас начато расследование с целью установить, почему сотрудница была в клетке одновременно с животным.

"Тем не менее, хотелось бы отметить, что амурский тигр – это дикое животное. Человек является нарушителем их территории", – сообщает пресс-служба зоопарка, добавив, что инцидент "очень трагичен".

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