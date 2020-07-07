Эстония подарила Украине 2400 пистолетов Макарова

В Эстонии они сняты с вооружения. Пистолеты переданы бесплатно, транспортные расходы взяла на себя эстонская сторона.

Министерство обороны Эстонии отправило в Украину 2 400 пистолетов Макарова (ПМ). "Оружие предназначено для усиления обороноспособности Украины во время российской агрессии", – говорится в официальном сообщении. Транспортные расходы в размере 7 тысяч евро взяла на себя Эстония.

По словам начальника вооруженных сил обороны Ристо Партеля, эстонская армия уже не использует ПМ из-за перехода на стандартный калибр стрелкового оружия стран НАТО.

В Эстонии на вооружении армии и полиции самым массовым является пистолет Glock 19, калибр которого как и у ПМ составляет 9 мм. Правда, патрон другой – 9×19 мм Парабеллум (у Макарова – 9×18 мм ПМ).

ПМ был разработан конструктором Николаем Макаровым в 1948 году и принят на вооружение в СССР в 1951 году. Он остается на вооружении армии и полиции и в Украине наряду с отечественным пистолетом "Форт-12", для стрельбы из которого используются "макаровские" патроны.

Между тем, еще в марте прошлого года тогдашний глава Национальной полиции Сергей Князев говорил, что произведенное в России оснащение украинских полицейских, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты ТТ и ПМ, должны быть на 90% заменены на пистолеты-пулеметы MP-5 производства немецкой компании Heckler & Koch.

В августе прошлого года Турция поставила в Украину 2 тысячи 9-мм пистолетов-пулеметов MP-5, еще столько же должгны были быть поставлены "в ближайшее время".