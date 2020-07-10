Найденный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

В записке содержится просьба кремировать его и развеять прах над могилами его родителей

Мэр столицы Южной Кореи Пак Вон Сун, которого нашли мертвым, оставил предсмертную записку. Она была обнаружена в его доме.

Об этом сообщает Accociated Press.

"Я извиняюсь перед всеми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", – написал Пак Вон Сун.

В записке содержится просьба кремировать его и развеять прах над могилами его родителей.

Напомним, 64-летний Пак Вон Сун обнаружен мертвым в северной части Сеула.

Около 150 полицейских и пожарных вели поиск с применением дронов и розыскных собак. Тело мэра было найдено недалеко от того места, где в последний раз был зафиксирован сигнал его телефона.

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Южнокорейский телеканал SBS сообщил, что секретарь мэра подала на него иск о домогательствах за день до его исчезновения. До утра 9 июля она давала показания в присутствии адвоката. Секретарь, якобы, заявила, что мэр не только прикасался к ней, но и посылал ей личные фотографии через мессенджеры. Она также предоставила переписку в качестве доказательства и сообщила, что жертв на самом деле больше, но только она набралась смелости обвинить мэра.

Пак, активист и адвокат по правам человека, стал первым мэром Сеула, который выиграл выборы три раза (последний раз – в июне прошлого года). Он являлся одним из самых влиятельных политиков Южной Кореи. Считалось, что он может стать кандидатом в президенты страны от либералов на выборах 2022 года.