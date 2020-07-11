Черногория и Хорватия уточнили правила въезда для украинцев

Черногория уточнила правила въезда в страну жителей Украины и Беларуси. Об этом сообщает Балканский обозреватель, ссылась на сообщения правительства страны и местного Института общественного здоровья.

Теперь украинцы и белорусы могут въезжать в Черногорию без дополнительных ограничений только в случае организованного прибытия воздушным транспортом/

Таким образом, для авиапассажиров наличие результатов тестов не требуется, тогда как туристы, направляющиеся в страну наземным транспортом, должны при себе иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

А Хорватия решила ввести обязательную самоизоляцию для граждан третьих стран (в т.ч. Украины), либо прохождение теста на COVID-19.

Если пассажир едет по личным неотложным причинам в Хорватию (например, у него частная собственность в стране), он должен будет пройти 14-дневную самоизоляцию. Ее срок могут сократить до 7 дней, если человек сдаст образцы биоматериала из носа и горла в течение 7 дней по прибытию и получит отрицательный результат.

В случае с туристами, самоизоляцию проходить не нужно, но необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до прибытия на границу. Если нет теста – нужна самоизоляция.