"Духовник Поклонской" потребовал от Путина передать ему власть
Скандальный схиигумен Сергий, захвативший женский монастырь под Екатеринбургом, пригрозил Путину "полномасштабной духовной войной", если тот не сложит президентские полномочия
Свой ультиматум он озвучил в очередном обращении, опубликованном в YouTube его представителя Всеволода Могучева.
"В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России", — заявил Сергий.
В противном случае он пригрозил Путину и "богоотступнику" патриарху Кириллу "полномасштабную духовной войной". По словам священника, они вместе с "хабадники во главе с Берл Лазаром" (главный раввин РФ) привели страну "к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству, свою плоть поставили выше вечной жизни".
"Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдашь. […] Еще раз напоминаю вам сложить свои полномочия. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым", — говорит Сергий.
Схиигумен Сергий (Николай Романов), которого в СМИ неоднократно называли духовником Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка, в июне захватил Среднеуральский женский монастырь и вступил в конфликт с руководством РПЦ.
Ранее он высказывался против идентификационного кода, проклинал тех, кто закрывает храмы во время пандемии коронавируса, и утверждал, что с помощью вакцинирования в людей хотят вживить микрочипы. Из-за таких проповедей ему временно запретили церковнослужение, но схиигумен с таким решением не согласился и захватил монастырь.
В начале июля Сергия оштрафовали за проповеди с отрицанием существования коронавируса и официально лишили сана. После этого он призвал лишить сана главу РПЦ патриарха Кирилла.