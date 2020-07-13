Рай для фрилансеров. Барбадос запускает годовую визу для удаленных работников

Расположенное в Карибском море островное государство Барбадос может стать раем не только для любителей пляжного отдыха, но и для фрилансеров – программистов, копирайтеров, людей творческих профессий. Власти страны разработали специальную программу по привлечению на Барбадос иностранцев, работающих дистанционно, через интернет. Об этом премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, передает пресс-служба правительства.

"Вы не обязаны работать в Европе, США или Латинской Америке, если можете приехать сюда", – обратилась глава правительства к фрилансерам.

Власти Барбадоса готовы предоставить фрилансерам возможность беспроблемно оставаться на острове до 12 месяцев. Заинтересованность в этом очевидная: прямые доходы туристической отрасли составляют 12% ВВП Барбадоса, а косвенно, как подсчитала Барбадосская ассоциация гостиниц и туризма, – все 40%. Туризм дает работу труженикам ресторанного, отельного, сувенирного, экскурсионного бизнеса, транспортникам – всем, кто так или иначе работает с приезжими.

На сегодняшний день на Барбадосе, где коронавирусом заразились всего 98 человек, снято большинство ограничений, связанных с пандемией. Разрешены спортивные соревнования и массовые мероприятия численностью до 500 участников, однако сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию. Границы для иностранцев страна открыла 12 июля. На данный момент в стране не фиксируется новых случаев заражения коронавирусом, а из 98 зараженных выздоровели 90 человек.

Гражданам Украины, которые прилетают на остров Барбадос на срок до 28 дней, визу ставят в аэропорту сразу после прибытия. Как ее переформатировать в рабочую визу и задержаться в стране на год, будет понятно после опубликования анонсированной премьер-министром программы.

До сих пор местами наибольшего скопления фрилансеров были страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Индия. Однако, они по разным причинам, не спешат открывать границы для иностранцев.

Камбоджа, где зарегистрированы едва ли не самые низкие цифры заболеваемости коронавирусом (по данным на 13 июля, в стране выявлено всего лишь 156 заболевших), опасается впускать потенциально заразных иностранцев и выставила против них денежный барьер. Каждый, кто прибывает в страну, должен предъявить справку о негативном тесте на коронавирус, медицинскую страховку, покрывающую расходы до 50 тысяч долларов США и внести депозит в 3 тысячи долларов. Депозит возвратный, однако далеко не все путешественники готовы разово выложить такую сумму.

Таиланд вызванную карантином паузу использует для полного переформатирования своей туристической индустрии. Правительство уже заявило, что отныне делает ставку не на бедных «бэкпэкеров» и пакетных туристов, а на состоятельных гостей, которые могут оставить в отеле или центре отдыха приличную сумму.

Министерство туризма Таиланда разрабатывает концепцию «туристических пузырей» – регионов, где будут работать ресорты, отели и клубы. В «пузырь», которые уже заранее называют «роскошными гетто», попадут пять островов, находящиеся в провинциях Пхукет, Краби, Сураттхани. Предполагается, что остальная часть Таиланда будет закрыта для иностранных путешественников.

Более того, в приоритете – иностранцы на частных самолетах. По словам генерального директора управления гражданской авиации Таиланда Чулы Сукманопа, «многие состоятельные люди избежали прямого воздействия пандемии, но не могли приехать из-за ограничений», а теперь готовы прилететь в королевство. «Я разговаривал с частными эксплуатантами воздушных судов, которые сообщили, что имеют много потенциальных клиентов, желающих арендовать самолет до Таиланда», – поделился Чула Сукманоп.

На фоне ограничений, которые вводят другие страны, даже традиционно входящие в туристический кластер, предложение Барбадоса выглядит уникально. В конце мая мировые СМИ распространили информацию о том, что правительство Японии якобы готово по окончании пандемии COVID-19 выдавать прибывающим в страну иностранцам специальные ваучеры, которые покроют расходы на поездку (до 185 долларов в день). Однако Японское агентство по туризму буквально через день опровергло эту информацию, уточнив, что программа Go To Travel разработана для поощрения внутреннего туризма. Так что компенсация будет касаться только граждан Японии, путешествующих по стране.