ФСБ РФ пытает задержанных в аннексированном Крыму, – ООН

Никто из российских силовиков не привлекался к ответственности за пытки, которые широко применяются ими в Крыму.

Российские правоохранители применяют пытки, в частности избиение, удары электрическим током и удушения, для того, чтобы заставлять задержанных давать показания. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН по Крыму, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

Ни в одном из случаев пыток и жестокого обращения, зафиксированных в Крыму Миссией, виновные не были привлечены к ответственности. Суды игнорировали жалобы жертв или назначали расследования, которые проводились формально и завершались без предъявления обвинений.

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В задокументированных случаях медицинский персонал обычно не производил надлежащий осмотр и не фиксировал телесные повреждения. В некоторых случаях сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов, назначенных государством. При этом адвокаты не защищали своих клиентов.

В ООН напомнили, что запрет пыток и жестокого обращения является абсолютным и не предусматривает исключений.

Напомним, 7 июля ФСБ сообщила о "пресечении деятельности" крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир", которая считается в РФ террористической организацией. Силовики задержали троих "главарей" и четверых "рядовых активных участников".

В настоящее время в Южном окружном военном суде РФ проходит 53-е судебное заседание по делу второй Бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир. Сторона защиты уже несколько процессов подряд приглашает многочисленных свидетелей, которые готовы давать показания в пользу подсудимых. Их больше 150 человек.