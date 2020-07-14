Умер один из ведущих программы "Разрушители мифов"
В возрасте 49 лет умер соведущий известной программы Грант Имахара. По предварительным данным, он скончался от аневризмы мозга
Умер ведущий программы Discovery Channel "Разрушители мифов" и телешоу на Netflix "Проект белый кролик" Грант Имахара. Об этом сообщает CNN.
Имахара ушел из жизни в возрасте 49 лет, в Голливуде он был известен, как талантливый инженер и робототехник.
"Мы с разбитым сердцем сообщаем печальную новость о Гранте. Он был важной частью нашей семьи Discovery и действительно замечательным человеком. Наши мыли и молитвы обращены к его семье", – говорится в заявлении Discovery.
Официально причина смерти Имахары пока не сообщается. Но по данным Hollywood Reporter, ведущий "Разрушителей мифов" умер от аневризмы мозга.
Еще один участник проекта "Разрушители мифов" Адам Сэвидж также выразил свои соболезнования по поводу смерти коллеги.
"Я в растерянности. Нет слов. Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой за последние 22 года. Грант был действительно блестящим инженером, художником и артистом, но также таким щедрым, спокойным и добрым человеком. Работать с Грантом было очень весело. Я буду скучать по своему другу", – написал Сэвидж.
Инженер-электрик и робототехник по образованию Имахара присоединился к шоу "Разрушители мифов" и участвовал в нем до 2014 года. Тогда он покинул проект с еще двумя соведущими Кэри Байрон и Беллечи Сальваторе.
Трио воссоединилось в 2016 году в новом проекте от Netflix, который продлился один сезон. В "Разрушителях мифов" Имахара использовал свой технический опыт для разработка и создания роботов для шоу, а также управлял компьютерами и техникой, необходимой для проверки мифов.