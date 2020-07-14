Умер один из ведущих программы "Разрушители мифов"

В возрасте 49 лет умер соведущий известной программы Грант Имахара. По предварительным данным, он скончался от аневризмы мозга

Умер ведущий программы Discovery Channel "Разрушители мифов" и телешоу на Netflix "Проект белый кролик" Грант Имахара. Об этом сообщает CNN.

Имахара ушел из жизни в возрасте 49 лет, в Голливуде он был известен, как талантливый инженер и робототехник.

"Мы с разбитым сердцем сообщаем печальную новость о Гранте. Он был важной частью нашей семьи Discovery и действительно замечательным человеком. Наши мыли и молитвы обращены к его семье", – говорится в заявлении Discovery.

Официально причина смерти Имахары пока не сообщается. Но по данным Hollywood Reporter, ведущий "Разрушителей мифов" умер от аневризмы мозга.

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Еще один участник проекта "Разрушители мифов" Адам Сэвидж также выразил свои соболезнования по поводу смерти коллеги.

"Я в растерянности. Нет слов. Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой за последние 22 года. Грант был действительно блестящим инженером, художником и артистом, но также таким щедрым, спокойным и добрым человеком. Работать с Грантом было очень весело. Я буду скучать по своему другу", – написал Сэвидж.

Инженер-электрик и робототехник по образованию Имахара присоединился к шоу "Разрушители мифов" и участвовал в нем до 2014 года. Тогда он покинул проект с еще двумя соведущими Кэри Байрон и Беллечи Сальваторе.

Трио воссоединилось в 2016 году в новом проекте от Netflix, который продлился один сезон. В "Разрушителях мифов" Имахара использовал свой технический опыт для разработка и создания роботов для шоу, а также управлял компьютерами и техникой, необходимой для проверки мифов.