Застрял в башне аэропорта. В Германии произошла серьезная авиакатастрофа

Самолет на данный момент так и остается застрявшим в башне аэропорта, поскольку имеет ракету , которая активируется в случае аварийной посадки . К счастью, обошлось без жертв.

На востоке Германии небольшой самолет влетел в диспетчерскую башню регионального аэропорта Еггерсдорф, который расположен в Мюнхеберге.

Об этом сообщает MOZ.

Как пишет издание, в самолете находились 68-летний пилот и его 46-летний сын. Они получили травмы. После столкновения они были госпитализированы. Насколько серьезны их ранения пока неизвестно. Также отмечается, что в момент столкновения в башне находился мужчина, но он не пострадал.

Самолет пока не удалось снять с башни и он до сих пор там висит. Дело в том, что самолет имеет ракету в составе спасательной системы, которая активируется в случае аварийной посадки. Поэтому перед тем как его снять, специалистам необходимо деактивировать ракету.