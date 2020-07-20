Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе
VPN-сервисы утверждали, что не регистрируют данные пользователей, но исследователи обнаружили запись действий пользователей
В интернет утекли 1,2 Тб персональных данных более 20 миллионов пользователей приложений бесплатных VPN-сервисов.
Об этом сообщает VPNMentor.
На незащищенном сервере сохранялись данные пользователей приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, такие как электронные адреса, незашифрованные пароли, IP-адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей.
Каждый из VPN-сервисов утверждал, что не регистрируют данные пользователей, но исследователи организации обнаружили запись действий пользователей.
"Такая утечка демонстрирует полное пренебрежение правилами безопасности, которое ставит под угрозу пользователей", – заявили в vpnMentor.
Напомним, Госбюро расследований занялось расследованием утечки персональных данных украинцев, которые появились в Telegram. Российские хакеры во время атаки на внутренние сети немецкого Бундестага в 2015 году похитили большое количество электронных писем из депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель.