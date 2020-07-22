В Дели COVID-19 переболели 4 млн человек, вместо подтвержденных 125 тысяч, – исследование

Новое исследование показало, что каждый четвертый житель столицы Индии Нью-Дели был заражен коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

В ходе исследования были проверены образцы крови у 21 387 человек по всему Дели. Среди них было обнаружено, что 23,48% участников исследования имели антитела от COVID-19.

Исследование было проведено Индийским национальным центром по контролю за заболеваниями. Работа показала, что фактическое распространение коронавируса в городе намного масштабнее, чем показывает официальная статистика.

По состоянию на среду, 22 июля, в Дели было зарегистрировано в общей сложности 125 096 случаев коронавируса, что составляет менее 1% населений в городе с 16,78 млн жителей.

В это же время, результаты исследования показывают, что около 4 млн жителей Дели могли переболеть COVID-19 к первой неделе июля.

На данный момент Дели больше остальных городов Индии пострадало от коронавируса. В стране же за последние 24 часа было зарегистрировано 37 724 новых случая заболевания, в результате чего общее число заболевших коронавирусом превысило 1,19 млн человек.

В своем пресс-релизе Министерство здравоохранения Индии заявило, что исследование указывает на то, что большое количество инфицированных людей остается бессимптомным.

Ранее в ВОЗ заявляли, что бессимптомные носители коронавируса обычно не заразны.