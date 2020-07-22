Костер из документов: США закрывают консульство Китая в Хьюстоне (видео)

США приказали Китаю к пятнице, 24 июля, закрыть свое консульство в Хьюстоне, штат Техас. Китай назвал требование "политической провокацией". Об этом сообщает ВВС.

В Госдепартаменте США заявили, что такое решение было принято "для защиты американской интеллектуальной собственности". Но представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ответил, что это "возмутительно и неоправданно".

Требование со стороны США было сделано после того, как было опубликовано видео того, как неустановленные лица жгли бумаги в мусорных баках во дворе здания консульства.

"Мы выступили за закрытие генерального консульства КНР в Хьюстоне с целью защиты американской интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации", – заявила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

Китайское консульство является одним из пяти в США, не считая посольства в Вашингтоне.

Ортагус добавила, что США "не потерпят нарушений со стороны КНР нашего суверенитета и запугивания наших граждан, так как мы не допустили недобросовестных торговых практик КНР, кражи американских рабочих мест и другого вопиющего поведения".

Представитель Госдепа также указала на Венскую конвенцию о дипломатических отношения, согласно которой государства "обязаны не вмешиваться во внутренние дела" принимающей стороны.

Китай же назвал это "беспрецедентной эскалацией", заявив, что решение США нарушает международное право. Ван Вэньбинь также пригрозил, что Китай примет "жесткие контрмеры".

Ранее официальный Вашинготон обвинил двух хакеров из Китая в атаках на компании, которые работают над вакциной от COVID-19.