Apple отложит презентацию новых iPhone 4G до конца октября, – СМИ

Apple проведет презентацию новых моделей iPhone в октябре, на месяц позже запланированного. В конце октября появится iPhone 12 с поддержкой 4G, а в ноябре – с 5G.

Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на японские и китайские источники. В частности, японский сайт Mac Otakara ссылается на источники в китайской цепочке поставок, которые утверждают, что продолжающийся кризис COVID-19, возможно, заставит Apple изменить планы по запуску iPhone 12.

Также источники внутри самой Apple говорят, что более поздний запуск, возможно, позволит провести презентацию с присутствием зрителей. Также к тому времени откроется больше магазинов, которые сейчас закрыты из-за пандемии.

Ожидается, что Apple выпустит четыре новых смартфона серии iPhone 12, которые будут иметь дисплеи ProMotion с диагональю 6,1 или 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, как в настоящее время на iPad Pro. Модуль основной камеры будет содержать четыре датчика со сканером LiDAR, который также есть на недавно выпущенном iPad Pro.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple начнет массовое производство новых флагманских модели iPhone в 2020 году на месяц позже запланированного. Задержка связана с приостановкой работы заводов из-за коронавируса и снижением спроса. Компания к дате презентации всегда производит много смартфонов, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос.