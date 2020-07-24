В Миннесоте полицейским больше нельзя душить людей

Закон, принятый на фоне продолжающихся в стране беспорядков и активизации движения BLM (Black Life Matter – «Жизни темнокожих имеют значение»), призван снизить уровень насилия со стороны правоохранителей и поспособствовать прозрачности работы полиции. Дополнительно за действиями полицейских будет наблюдать особый консультативный совет.

Губернатор Уолз подчеркивает, что подписание закона – результат протестов, которые начались после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, и как следствие – с кампанией за реформирование полиции.

Напомним, 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда, использовав при этом жесткий удушающий прием. Задержанный, который заявлял, что не может дышать, скончался в больнице. Флойд был носителем коронавируса, кроме того, в момент задержания он находился под воздействием метамфетамина. Тем не менее, в смерти задержанного обвинили полицейских, все четверо участвовавших в задержании копов были уволены. Им предъявлены обвинения.

Массовые акции протеста, переходящие в уличные беспорядки и погромы, продолжаются в США с конца мая. К наведению порядка периодически привлекают Нацгвардию, в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке из-за протестантов вводили комендантский час.