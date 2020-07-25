С понедельника Австрия ограничивает въезд для граждан Украины

Австрия ужесточает правила въезда для приезжих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса. В "красный список" из 32 стран попала и Украина.

Новые правила начнут действовать с понедельника, 27 июля, сообщает OE24 со ссылкой на постановление австрийского Минздрава.

В "красном списке" австрийского правительства находятся: Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Косово, Мексика, Молдова, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Как уточнил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба, граждане Украины имеют право на транзит через Австрию, несмотря на новые ограничения.

"К сожалению, с 27 июля Австрия ограничивает въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается. Украина в этом списке. Поскольку авиасообщения и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию машиной. Теперь этот канал работает только на транзит", – отметил посол.

Он также добавил, что украинцы, въезжающие из другой страны шенгенского пространства, и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах риска, должны предъявить ПЦР-тест и пройти 10-дневный карантин (с подтверждением места его проведения).

В свою очередь граждане Украины, которые имеют вид на жительство в Австрии, должны предъявить отрицательный тест, сделанный не ранее, чем 72 часа.

Напомним, ранее Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины.